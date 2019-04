Pericol in trafic la Constanta. Mai multi soferi beti sau fara permis de conducere, depistati la volan

Doi conducători auto din județul Constanța s-au ales cu dosar penal după ce au fost depistați în trafic conducând sub influența băuturilor alcoolice.Potrivit IPJ Constanța, la data de 19 aprilie a.c., poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistat un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din localitatea Ciocârlia, județul Constanța, care a condus un autoturism, pe DN 3, fiind sub influența băuturilor alcoolice.Șoferul a refuzat să fie testat cu aparatul etilotest și să fie condus la spital pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 18 aprilie a.c., poliţişti din cadrul Postului de Poliție Pantelimon au depistat un bărbat, în vârstă de 53 de ani, care a condus un autoturism, pe DN 22 A, fiind sub influența băuturilor alcoolice.În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.De asemenea, la data de 18 aprilie a.c., poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistat un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din Constanța, care a condus un autoturism, pe bulevardul I. C. Brătianu din municipiu, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La data de 18 aprilie a.c., poliţişti din cadrul Biroul Rutier Mangalia au depistat un bărbat, în vârstă de 36 de ani, care a condus un autoturism pe Șoseaua Mangaliei din municipiu, având autorizația de circulație provizorie expirată.În cauze, polițiștii au întocmit dosare penale.