Pericol in trafic la Constanta. Șoferi beti au fost depistati la volan

Doi șoferi din județul Constanța s-au ales cu dosar penal după ce au fost depistați în trafic conducând sub influența băuturilro alcoolice.Potrivit IPJ Constanța, la data de 18 mai a.c., în jurul orei 01.00, poliţişti din cadrul Secției 2 Poliție au identificat un bărbat, în vârstă de 35 de ani, din Constanța, care a condus un autoturism, pe strada Barbu Ștefănescu Delavrancea din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul în cauză a fost implicat într-un accident rutier soldat doar cu pagube materiale.În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,63 mg/l alcool în aerul pur expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 18 mai a.c., în jurul orei 03.45, poliţişti din cadrul Secției 3 Rurală Mangalia au depistat un bărbat, în vârstă de 30 de ani, din localitatea Pecineaga, județul Constanța, în timp ce conducea un autoturism, în aceeași localitate, fără a poseda permis de conducere și tractând o remorcă neînmatriculată.La data de 18 mai a.c., în jurul orei 07.02, poliţişti din cadrul Biroului Rutier Constanța au depistat un tânăr, în vârstă de 20 de ani, din localitatea Topalu, județul Constanța, în timp ce conducea un autoturism, pe aleea de acces Tomis 3, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,60 mg/l alcool în aerul pur expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În cauze, polițiștii au întocmit dosare penale.