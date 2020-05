Pericol la BAC! UNIFARM nu s-a prezentat pentru semnarea contractului, iar MEC a reluat licitația pentru maști

UNIFARM nu s-a prezentat pentru a semna contractul de livrare a măștilor pentru elevi și profesori, motiv pentru care cu doar o săptămână înainte de începerea școlii Ministerul Educației a lansat o nouă procedură de achiziții de măști, susține Ministerul condus de Monica Anisie. Edupedu.ro a relatat în exclusivitate că achiziția de măști de protecție […] The post Pericol la BAC! UNIFARM nu s-a prezentat pentru semnarea contractului, iar MEC a reluat licitația pentru măști appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.