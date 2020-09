Pericole pe drumurile publice: Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti

Toți șoferii s-au ales cu dosare penale!

Ieri, polițiști din cadrul Postului de Poliție Grădina au identificat un bărbat, de 26 de ani, care a condus un autoturism pe DJ 222, în localitatea Grădina, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.Azi, polițiști din cadrul Serviciului Rutier Constanța au identificat un bărbat, de 42 de ani, care a condus un autoturism pe raza stațiunii Mamaia, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.Tot azi, polițiști din cadrul Postului de Poliție Lumina au identificat un bărbat, de 40 de ani, care a condus un autoturism pe strada I.C. Brătianu din localitatea Lumina, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul în cauză a refuzat atât testarea cu aparatul etilotest, cât și prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.De asemenea, polițiști din cadrul Serviciului Rutier Constanța au identificat azi un bărbat, de 34 de ani, care a condus un autoturism pe raza orașului Năvodari, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.