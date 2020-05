Peripețiile lui Traian Basescu, in drumul cu mașina spre Bruxelles: Puteai sa bei doar in picioare / VIDEO

Europarlamentarul Traian Băsescu a fost nevoit să meargă cu mașina până la Bruxelles, asta pentru că transportul aerian este suspendat. Băsescu susține că pe tot drumul nu a găsit niciun restaurant sau popas ci doar benzinării, acolo unde erau scoase mesele, iar o cafea puteai să bei doar afară, în picioare.

Cioloș spunea că nu vedea nicio mașină, că era totul pustiu, părea un peisaj selenar. Este adevărat, eu am făcut lucrurile ceva mai inteligent decât el. Am plecat la prânz de la București, m-am oprit la Arad, am dormit acolo și am luat masa la Arad. Dimineața la 5 m-am urcat în mașină și la 6 eram la Bruxelles. Ce-i drept, pe tot drumul n-am putut bea decât o cafea și aia în picioare. Benzinăriile, de la care de obicei puteai să iei un sandviș, puteai să-l iei și acum, puteai să bei o cafea, numai că nu mai erau mese. Adică puteai să o bei afară, în picioare.”, a spus Traian Băsescu, la TVR, în cadrul emisiunii ”România 9”.