Permis de conducere fals, descoperit de politistii de frontiera

Politisti de frontiera galateni efectueaza cercetari cu privire la un cetatean irakian care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals, ce avea insemnele autoritatilor din Irak. La sfarsitul saptamanii trecute, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Galati - I.T.P.F. Iasi, pe timpul unei misiuni specifice, au oprit pe comunicatia E 87, in dreptul Portului Bazinul Nou, un autoturism marca Hyundai Sonata, inmatriculat in Romania, condus de cetateanul irakian T.H., in varsta de 21 de ani, domiciliat pe raza municipiului Bucuresti. La controlul de frontiera, tanarul a prezentat un permis de conducere cu insemnele autoritatilor din Irak. Avand suspiciuni cu privire la autentici ...