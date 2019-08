Permis de conducere fals, descoperit la controlul de frontiera

Permis de conducere fals descoperit la controlul de frontier google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Oancea efectueaza cercetari in privinta unui cetatean din Georgia care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere cu insemnele autoritatilor din Ucraina, care s-a dovedit a fi fals. La sfarsitul saptamanii trecute, in Punctul de Trecere a Frontierei Oancea – I.T.P.F. Iasi s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control pentru trecerea frontierei, la volanul unui autoturism marca Mercedes, cetateanul georgian G.N., in varsta de 49 de ani. La controlul de frontiera, barbatul a prezentat un permis de conducere cu insemnele autoritatilor din Ucraina, ca ...