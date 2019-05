Permis fals prezentat la control de un sofer  aflat sub influenta bauturilor alcoolice 

Permis fals prezentat la control de un ofer google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Tutora au depistat, in trafic, un barbat care conducea un autoturism, desi era in stare avansata de ebrietate. La controlul de frontiera, acesta a prezentat un permis de conducere ucrainean, fals. In data de 14 mai a.c., in jurul orei 14.30 a.c, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Tutora - I.T.P.F. Iasi au oprit in trafic pentru control, pe raza localitatii de frontiera Chiperesti, comuna Tutora, un autoturism marca Opel Astra, inmatriculat in Romania, condus de cetateanul roman N.A.M., in varsta de 32 de ani, domiciliat pe raza judetului Iasi. Cu ocazia controlului, politisti ...