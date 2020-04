Ministerul Afacerilor Interne propune Guvernului o ordonanță de urgență care prevede ca posesorii de premise de conducere suspendate, care ar trebui să le predea poliției în această perioadă, să nu ia contact direct cu angajații MAI, ci să le trimită prin curier unității de poliție pe raza căreia își au domiciliul. Prevederea este valabilă și The post Permisele suspendate vor fi predate prin curier poliției appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.