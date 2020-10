Permisul auto suspendat pana in 2024 și o amenda-record de peste 20.000 de lei pentru un șofer din Suceava

Polițiștii i-au aplicat o amendă record de 20.880 de lei și i-au suspendat dreptul de a conduce pentru următorii patru ani unui șofer din orașul Siret care a fugit de echipajul de Poliție Rutieră și a comis 16 încălcări ale Codului rutier, printre care viteză excesivă și deplasare pe contrasens. Cazul șoferului a fost relatat […] The post Permisul auto suspendat până în 2024 și o amendă-record de peste 20.000 de lei pentru un șofer din Suceava appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.