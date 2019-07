Persoane, agresate in timpul programului de lucru. Inspectorii ITM Constanta cerceteaza cele doua cazuri

Inspectorii ITM Constanţa cercetează două cazuri de agresiune în care au fost implicate două persoane aflate la locul de muncă.Astfel, în data de 15.07.2019 ora 14:30 la DGASPC CONSTANTA – CRRN ARTEMIA TECHIRGHIOL a avut loc un eveniment soldat cu pierderea temporara a capacitatii de munca a unui angajat.O infirmieră de 26 ani a fost agresată de un beneficiar în timpul programului de lucru.Accidentul este in curs de cercetare de către o comisie numita de catre DGASPC CONSTANTA in conformitate cu prevederile art.29 alin.(1) lit.a) din Legea nr.319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Dupa finalizarea cercetarii dosarul de cercetare intocmit de comisia numita de catre angajator va fi inaintat pentru verificare si avizare la Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta, care va analiza dosarul, il va aviza sau in cazul in care se constata ca cercetarea nu a fost efectuata corespunzator, va dispune in scris masuri pentru refacerea procesului verbal de cercetare si/sau completarea dosarului, dupa caz.Totodată, în data de 13.07.2019 ora 08:30 la SC SSG SELECT SOLUTIONS SRL a avut loc un eveniment soldat cu pierderea temporara a capacitatii de munca a unui angajat.Agentul de securitate în vârstă de 57 ani a fost agresat de o persoană necunoscută în timpul programului de lucru.Accidentul este in curs de cercetare de către o comisie numita de catre SC SSG SELECT SOLUTIONS SRL in conformitate cu prevederile art. 29 alin.(1) lit.a) din Legea nr.319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. După finalizarea cercetarii dosarul de cercetare intocmit de comisia numita de catre angajator va fi inaintat pentru verificare si avizare la Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta, care va analiza dosarul, il va aviza sau in cazul in care se constata ca cercetarea nu a fost efectuata corespunzator, va dispune in scris masuri pentru refacerea procesului verbal de cercetare si/sau completarea dosarului, dupa caz.