Persoane din satul buzoian Ramnicelu, plasat in carantina, refuza testarea, desi au simptome de COVID-19

Cel putin doua persoane cu simptome de COVID-19 din satul buzoian Ramnicelu, in care a fost instituita carantina in week-end, refuza in continuare testarea si internarea in spital. In acest focar, au fost confirmati pana acum 11 localnici, insa mai multi contacti nu vor sa fie testati, medicii epidemiologi declarand ca se simt amenintati de aceste persoane.