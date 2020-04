Persoane, incarcerate la Poarta Alba. Ce infractiuni au comis. Printre acestea, si o femeie de 29 de ani

Polițiștii au pus în aplicare mai multe mandate de executare.Astfel, potrivit IPJ Constanța, la data de 13 aprilie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au depistat un bărbat, de 57 de ani, pe numele căruia Judecătoria Constanța a emis un mandat de executare a pedepsei de 3 ani și 2 luni de închisoare, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă.La data de 13 aprilie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au depistat un bărbat, de 33 de ani, pe numele căruia Tribunalul Constanța a emis un mandat de executare a pedepsei de 3 ani de închisoare, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.La data de 13 aprilie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au depistat o femeie, de 29 de ani, pe numele căreia Judecătoria Constanța a emis un mandat de executare a pedepsei de 3 ani și 8 luni de închisoare, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă.La data de 13 aprilie a.c., polițiști din cadrul Poliției orașului Năvodari au depistat un bărbat, de 32 de ani, pe numele căruia Judecătoria Constanța a emis un mandat de executare a pedepsei de 2 ani și 2 luni de închisoare, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt și furt calificat.Persoanele în cauză au fost escortate și încarcerate în Penitenciarul Poarta Albă.