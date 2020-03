Persoanele fara adapost, auto-izolare in camere de hotel

Primarul Londrei, Sadiq Khan, va pune la dispozitie, cu sprijinul Guvernului Marii Britanii, un numar de 300 de camere de hotel unde persoanele fara adapost vor putea sta in auto-izolare, anunta Biroul de Presa al Primariei.

Locuitorii UK au inceput o perioada de cel putin 3 saptamani de auto-izolare, in urma raspandirii masive a COVID - 19, Primarul Londrei venind in sprijinul londonezilor fara adapost prin oferirea acestor camere. Operatiunea de aducere a acestor persoane a fost pornita deja in timpul weekend-ului, prin transportarea acestora cu London Black Cabs, evitandu-se astfel, transportul in comun.

Camerele de hotel sunt rezervate de Primaria Londrei pentru urmatoarele 12 saptamani, dorind astfel ca cei ce dorm afara in fiecare noapte sa fie protejati cat mai mult in aceasta grea perioada. Primarul Londrei este sustinut in acest demers de catre Ministrul Britanic pentru Locuinte, Robert Jenrick.

Persoanele fara adapost sunt mai predispuse a suferi de diferite boli, fiindu-le greu sa pastreze o igiena corporala corecta, un regim de viata sanatos, neputand apela in aceasta perioada la auto-izolare sau distantare sociala.

Bilantul anuntat de Londra pentru anul 2019 a fost de 9 000 de persoane fara adapost.

O decizie asemanatoare cu cea a Primarului Londrei, de laudat, a fost luata saptamana trecuta de Franta, ce a creat centre de auto-izolare pentru persoanele fara adapost, persoane testate pozitiv cu COVID - 19 si care nu au nevoie de spitalizare.

Corespondenta de la Londra, Speranta Anghel