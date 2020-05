Personajele din cazul Kovesi: cine a castigat si cine a pierdut

Demiterea Laurei Codruta Kovesi de la conducerea DNA a avut semnificatia unei hartii de turnesol: dincolo de locurile comune ale unui PSD transformat in partid de clan si care si-a pus toate resursele in proiectul de distrugere a institutiilor de justitie care ar fi putut trimite la inchisoare lideri grei ai partidului - acolo unde, de altfel, a si ajuns in cele din urma liderul suprem, Liviu Dragnea -, felul in care actorii politici au devenit personaje in acest caz a dat in vileag resentimente ...