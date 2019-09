Pesta porcina face ravagii la Vaslui! MII de porci vor fi sacrificati 

porci google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cazurile de pesta porcina aparute la o ferma din Murgeni, judetul Vaslui au determinat Comitetul local pentru combaterea bolilor sa ia decizia sacrificarii animalelor. "In vederea izolarii virusului pestei porcine africane si impiedicarii raspandirii acestuia spre gospodarii sau alte ferme aflate in apropiere, in sedinta de astazi (n.r - 26 septembrie a.c ) a Comitetului Local pentru Combaterea Bolilor s-a luat decizia sacrificarii tuturor porcilor existenti in exploatatie. Din momentul suspiciunii, respectiv 23 septembrie, pana la data actuala, au murit un numar de 25 capete porcine, efectivul existent in momentul de fata fiind de 1973 capete. Continuarea aici Daca ti-a placut articolul, t ...