Peste 1.100 de ieseni au vazut cat de frumos este orasul de la 73 de metri inaltime, din ansamblu Palas - FOTO

01 Orasul meu vazut de sus Palas Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Campania „Orasul meu vazut de sus”, organizata de ansamblul Palas ca parte a manifestarilor prilejuite de aniversarea celor sapte ani de la inaugurare, a starnit interesul si aprecierea a numerosi ieseni. Trei dintre persoanele care s-au bucurat de panorama superba asupra orasului, de la 73 de metri inaltime, au castigat excursii in Dubai, New York si Londra, orase care gazduiesc cladiri simbol. In perioada 29 iunie – 21 iulie 2019, in fiecare sambata si duminica, ansamblul Palas Iasi, primul proiect mixt din Romania si cea mai mare investitie in real estate din afara Capit ...