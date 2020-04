Peste 1 milion de contracte de munca suspendate din cauza coronavirusului. Ce domenii sunt cele mai afectate

Numărul contractelor de muncă suspendate de la începutul stării de urgenţă a atins, marţi, 1.005.508 de unităţi, conform Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. Datele existente la Inspecţia Muncii arată că din cele 1.005.508 de contracte de muncă anunţate ca fiind suspendate de la începutul stării de urgenţă, un număr de 314.496 de contracte suspendate erau […] The post Peste 1 milion de contracte de muncă suspendate din cauza coronavirusului. Ce domenii sunt cele mai afectate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.