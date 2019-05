Peste 10 milioane de semnaturi stranse pentru procedura de destituire impotriva lui Donald Trump

Donald Trump google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Parlamentari democrati si mai multe organizatii progresiste au prezentat joi, la Washington, petitii adunand, in total, peste 10 milioane de semnaturi pentru a cere Congresului lansarea unei proceduri de destituire impotriva presedintelui republican Donald Trump, informeaza AFP. In fata Capitoliului, sediul Congresului, si a unui panou proclamand 'Trump trebuie sa plece!', doi alesi ai Camerei Reprezentantilor, Rashida Tlaib si Al Green, si numerosi reprezentanti ai unor asociatii, cum ar fi MoveOn si Women's March, au prezentat un stick USB cu semnaturile adunate. 'Noi tinem in mainile noastre zece milioane de motive pentru a fi astazi aici', a afirmat Al Green. 'In zilele noastr ...