Peste 100.000 de oameni manifesteaza pasnic in strada la Hong Kong

Zeci de mii de persoane defilau duminică seara la Hong Kong, într-o manifestaţie "paşnică", cu scopul de a dovedi că mişcarea în favoarea democraţiei rămâne populară, în pofida unor violenţe şi ameninţărilor Beijingului cu o intervenţie, relatează AFP. Imaginea mobilizării - care a început în iunie şi care este fără precedent în fosta colonie britanică - a fost pătată de scene de violenţă la finalul celor cinci zile de ocupare a aeroportului. Iar pentru a respinge acuzaţiile de "terorism" formulate de Gvernul central chinez, un apel la o adunare "raţională şi non-violentă", duminică, a fost lansat de către Frontul Civil al Drepturilor Omului (CHRF), o organizaţie non-violentă care se află la originea manifstaţiilor uriaşe din iunie şi iulie. Duminică după-amiaza, zeci de mii de persoane s-au s-au adunat mai întâi, pe o ploaie torenţială, în Parcul Vicroria, în centrul Insulei Hong Kong, unde au oferit imagini aeriene cu o mare de umbrele multicolore. O mulţime de manifestanţi a defilat apoi spre cartierul Admiralty, mai la vest, înfruntând interdicţia poliţiei, care a autorizat o manifestaţie statică în parc. Duminică seara, mii de persoane se aflau în continuare în stradă, mărşăluind calm, în timp ce continua să plouă intermitent. Peste 100.000 de oameni au participat la manifestaţie, potrivit BBC. More than 100,000 people hold another day of pro-democracy protests in Hong Kong, in the face of warnings from Beijinghttps://t.co/unL7SXrTpG pic.twitter.com/NcbC015t0W — BBC News (World) (@BBCWorld) August 18, 2019