Peste 100 de echipamente IT destinate educației vor ajunge la mediul asociativ romanesc de peste hotare

Dotarea asociațiilor, fundațiilor și organizațiilor care organizează școlisau cursuri de limba română în diaspora sau în comunitățile istorice a fost,în acest an marcat de pandemie, o prioritate a Departamentului pentruRomânii de Pretutindeni.

Este important ca cei mici să poată avea acces laeducație în limba română, motiv pentru care departamentul a venit cu douăinițiative în premieră.

Astfel, în cadrul celei de-a doua etape de finanțare pe anul 2020 amlansat o nouă etapă dedicată exclusiv domeniului Educație, pentru dotareacu echipamente IT: laptopuri, multifuncționale, videoproiectoare și tableinteligente. Un număr de 28 de asociații au trimis proiecte în acest sens, fiindaprobate 24 dintre ele. Documentele sunt pe circuitul de avizare laSecretariatul General al Guvernului și nu peste mult timp cele aproape 100de echipamente IT vor ajunge la destinatari.

Cea de-a doua inițiativă este un program de dotare cu materialeeducaționale. Pachetele includ: Dicționarul explicativ al limbii române(DEX), Dicționarul Ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române(DOOM), Atlasul geografic al României, harta României și albume depromovare a României.DRP vine astfel în sprijinul românilor de pretutindeni, pentrupăstrarea și dezvoltarea identității lingvistice, a legăturii cu limba și țara deorigine. Titlurile propuse pot fi utilizate la școlile și cursurile de limbaromână, în bibliotecile românești din afara granițelor țării, dar și la alte tipuride activități desfășurate de către mediul asociativ.

“Sigur că a fost un an dificil pentru toată lumea, un an în care, lanivelul DRP, am trecut printr-un proces de organizare, prin procesul deadaptare la pandemie încercând, totodată, să asigurăm buna funcționare,să acordăm finanțări și să venim cu proiecte proprii. Sper ca în 2021 săreușim și mai multe decât în acest an. Deja ne pregătim. Am pus în consultare, pe site, Ghidul beneficiarului pentru sesiunea de finanțare 2021și așteptăm, până la 23 noiembrie, observații, propuneri, sugestii, iardepunerea de proiecte va putea începe anul acesta, din decembrie.Suntem transparenți și dornici să colaborăm cât mai îndeaproape curomânii de pretutindeni”, a spus secretarul de stat Ovidiu Burdușa.