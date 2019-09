Peste 1000 de locuri disponibile in scolile de agenti de politie. Care sunt conditiile de admitere

Scolile de agenti de politie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Scolile de agenti de politie au scos la concurs peste 1.000 de locuri. Perioada de inscriere a inceput inca din luna mai 2019 si continua pana in 15 noiembrie. Recrutarea si selectia candidatilor se face la Serviciul de resurse umane de lafiecare inspectorat judetean in parte si, respectiv, Politia Capitalei. Politia Romana a transmis calendarul, conditiile de participare, actele necesare, probele si care sunt regulile noi pentru candidati. Romanii care vor o cariera in politie se pot inscrie, in aceasta perioada, la examenul de admitere la scolile de agenti de politie ce se va desfasura in ianuarie 2020. Recrutarea si selectia candidatilor se face la Serviciul de resurse umane de la fieca ...