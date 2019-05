Peste 140 de angajati din cladirile de birouri de la Palas s-au implicat intr-o campanie umanitara si au donat sange

UBC Palas Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Campania de donare de sange organizata in cladirile de birouri United Business Center (UBC) din ansamblul Palas Iasi a devenit deja o traditie, bucurandu-se de un succes tot mai mare cu fiecare editie. Sub indemnul „Eroii UBC. Impreuna donam viata”, angajatii din cladirile de birouri din ansamblul Palas au raspuns in numar mare la apelul de saptamana trecuta de a contribui la salvarea de vieti. Campania de donare de sange s-a desfasurat timp de doua zile, pe 9 si 10 mai 2019. A fost pentru a treia oara cand unitatea mobila a Centrului Regional de Transfuzii Sanguine (CRTS) Iasi s-a deplasat in ansamblul Palas, pentru o actiune organizata de United Business Center. Si de aceasta data, peste ...