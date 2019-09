Peste 140 de perchezitii, in ultimele doua saptamani, pentru combaterea criminalitatii. Perchezitii si la Constanta

În ultimele două săptămâni, peste 500 de polițiști de combatere a criminalității organizate, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au acționat în vederea documentării activității infracționale a 150 de persoane, dintre care 47 au fost reținute sau arestate și 8 persoane au fost plasate sub control judiciar. A fost instituit sechestru pe 8 autoturisme, 6 imobile și 5 terenuri.În perioada 7 septembrie – 20 septembrie a.c., în cadrul activităților operative, au fost confiscate sau indisponibilizate bunuri, produse și bani, astfel:Din categoria banilor: aproape 470.000 de lei, peste 74.000 de euro, 600 de dolari, 3.000 de euro falși, 26 de coli pentru bancnote false, 30 de lire sterline și 400 de franci elveţieni.Echipamente I.T.: 32 de H.D.D.-uri, 24 de laptopuri, 1 unitate centrală, 6 tablete, 2 imprimante, 1 sistem D.V.R., 125 de telefoane mobile, 12 cartele S.I.M. și 17 medii de stocare.Din categoria drogurilor și a produselor accizabile, au fost confiscate 33 de gr. de amfetamină, 51 de gr. și 2 comprimate de M.D.M.A., 541 de comprimate de ecstasy, 34 de gr. și 2 doze de heroină, 175 de gr. de etnobotanice, 2 ţigarete de cannabis, 21 de gr. de cocaină, 58 de comprimate de metadonă, 11.970 de gr. de cannabis, 150 de seminţe și 21 plante de cannabis, 802 gr. de masă vegetală, 95 de plicuri de substanță vegetală, 20 de gr. de substanțe psihoactive, 49 de comprimate, 261 de gr. de substanţă sub formă de pulbere, 76 de plicuri de substanță sub formă de pulbere, o pipă, 13 cântare electronice, 7 grindere, 3 bonguri, 2 lămpi U.V. și 319 pachete de ţigări.Au fost ridicate 5 bijuterii, 120 de gr. de aur, 3 arme de foc și 2 arme albe.Totodată, a fost instituit sechestru pe 8 autoturisme, 6 imobile și pe 5 terenuri.În activităţile desfăşurate de 512 poliţişti specializaţi în combaterea criminalităţii organizate, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au fost angrenaţi şi poliţişti din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene, luptători de la acţiuni speciale şi jandarmi.Polițiștii de combatere a criminalității organizate din Constanța, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - S.T. Constanța, au efectuat, la data de 19 septembrie a.c., 44 de percheziții domiciliare, pe raza județului Constanța, la persoane bănuite de proxenetism, trafic de minori și folosirea prostituției infantile.Din cercetări a reieșit că, în perioada 2017 - august 2019, persoanele în cauză ar fi recrutat, de pe raza județului Constanța, mai multe tinere, printre care și minore, pe care le-ar fi determinat să practice prostituția, în diverse locații, obținând astfel beneficii patrimoniale.La percheziții, polițiștii au descoperit și ridicat 30 de telefoane mobile, 2.700 de lei și înscrisuri cu valoare probatorie. De asemenea, la o locație au fost descoperite două generatoare de curent, bunuri susceptibile a proveni din comiterea de furturi de pe raza orașului Ovidiu.Au fost depistate și 6 tinere, despre care existau indicii că ar fi fost exploatate sexual.26 de bărbați au fost conduși la sediul B.C.C.O. Constanța, pentru audieri și luarea măsurilor legale. Ulterior, 10 dintre ei au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Constanța.