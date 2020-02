Peste 17.000 de angajati ai MAI au actionat in ultimele 12 ore in sprijinul comunitatilor afectate de fenomenele meteorologice severe

Peste 17.000 de pompieri, poliţişti şi jandarmi au acţionat, în ultimele 12 ore, pentru a sprijini comunităţile afectate de fenomenele meteorologice severe. "Efectivele MAI au intervenit, în cursul nopţii, în 34 judeţe şi în municipiul Bucureşti pentru deblocarea a 70 autovehicule blocate/derapate, fiind salvate 654 de persoane, pentru degajarea a 361 copaci, şase panouri publicitare, 11 stâlpi de electricitate şi a 111 elemente de construcţie de la nivelul unor imobile care au afectat 105 autoturisme", informează un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) transmis joi AGERPRES. Ca urmare a traumatismelor produse de copacii căzuţi sau elementele de construcţie, şapte persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Joi dimineaţă se acţionează în 16 judeţe şi în Bucureşti pentru degajarea zăpezii de pe carosabil şi deblocarea persoanelor care au fost afectate, pentru împrăştierea de materiale antiderapante şi pentru repunerea sub tensiune a liniilor electrice. Cele mai multe efecte au fost înregistrate în judeţele Brăila, Ialomiţa, Călăraşi şi Prahova. "Aşa cum s-a dispus în videoconferinţa cu prefecţii, condusă de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, s-a realizat manevra de forţe şi mijloace la nivelul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă prin suplimentarea capabilităţilor în judeţele Argeş, Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Vrancea cu 10 autospeciale", arată sursa citată. Potrivit MAI, joi dimineaţa este închisă circulaţia rutieră pe autostrada A2, pe 20 segmente de drumuri naţionale, şase drumuri judeţene şi un drum comunal. Pe drumurile naţionale şi autostrăzi, CNAIR a acţionat cu 423 utilaje, fiind utilizate 1.433,5 tone de material antiderapant. Totodată, în judeţele Brăila, Buzău, Ilfov şi Tulcea, circulaţia rutieră a fost închisă pe toate categoriile de drumuri până la ieşirea de sub avertizarea Cod roşu. MAI precizează că traficul aerian se desfăşoară în condiţii de iarnă pe aeroporturile din zonele aflate sub avertizare. "Traficul feroviar se desfăşoară cu dificultate şi, în funcţie de evoluţia fenomenelor meteo, se pot închide anumite tronsoane. Pe liniile de cale ferată care au avut probleme în timpul nopţii, traficul a fost reluat cu locomotive diesel până la repunerea sub tensiune a instalaţiei electrice", se arată în comunicat. De asemenea, au fost suspendate manevrele în toate porturile maritime. În ceea ce priveşte tranzitul la frontieră, în punctele de trecere a frontierei Giurgiu şi Calafat, traficul este restricţionat pentru autovehiculele cu masă mai mare de 12 tone, la solicitarea autorităţilor bulgare, din cauza ninsorilor din ţara vecină, iar în Nădlac I se desfăşoară pe o singură arteră pe sensul de ieşire din cauza afectării unei copertine. Au fost suspendate cursurile în instituţiile de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial în judeţele Buzău, Brăila, Călăraşi, Ialomiţa, Tulcea şi Vrancea. Din punct de vedere al alimentării cu energie electrică, conform situaţiei distribuitorilor de electricitate, la ora 06,30 erau nealimentate cu energie electrică 180 localităţi din 19 judeţe, fiind afectaţi 88.227 consumatori finali. Se acţionează cu 141 echipe de intervenţie. Potrivit MAI, au fost emise mesaje de informare prin sistemul RO-ALERT în nouă judeţe pentru informarea populaţiei despre emiterea avertizării meteorologice Cod roşu, închiderea circulaţiei rutiere pe întreaga reţea de drumuri din judeţul Buzău sau doar pe unele segmente drumuri în Covasna, Dâmboviţa, Harghita, Neamţ şi Prahova. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Alexandru Florea, editor: Claudia Stănescu, editor online: Andreea Lăzăroiu)