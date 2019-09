Peste 180.000 de voluntari au participat la Ziua de Curatenie Nationala, pe 21 septembrie

Peste 180.000 de voluntari din 25 de judeţe au participat la finele săptămânii trecute, pe 21 septembrie, la evenimentul "Ziua de Curăţenie Naţională", arată rezultatele preliminarii publicate, marţi, de către "Let's Do It, România!", organizatorii campaniei, potrivit Agerpres.

"Încă de la primele ore ale dimineţii, mii de voluntari au venit la punctele de înregistrare, iar acţiunea s-a încheiat în jurul orei 13:00, când partenerii de la salubritate au început colectarea sacilor în vederea valorificării resurselor. O primă estimare arată că peste 118.000 de voluntari au curăţat 125.000 saci cu deşeuri în România. La acţiune au participat voluntari din 25 de judeţe: Ilfov, Bihor, Botoşani, Vâlcea, Mehedinţi, Constanţa, Timiş, Satu Mare, Hunedoara, Ialomiţa, Tulcea, Mureş, Olt, Argeş, Neamţ, Dolj, Suceava, Braşov, Cluj, Giurgiu, Maramureş, Harghita, Bacău, Bistriţa Năsăud, Teleorman. Însă au fost voluntari care au participat la curăţenie şi din judeţele în care acţiunea nu a fost organizată la nivelul întregului judeţ precum Călăraşi, Dâmboviţa, Prahova, Vaslui, Buzău", precizează sursa citată.

Potrivit "Let's Do It, România!", judeţele Gorj şi Sibiu vor organiza acţiunea de ecologizare pe data de 28 septembrie 2019.

La nivel naţional, peste 200 de voluntari au contribuit la organizarea celei mai mari mişcări sociale din România. Acţiunea "Let's Do It, Romania!" a beneficiat de sprijinul Ministerului Apelor şi Pădurilor, Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, Gărzii Naţionale de Mediu, Ministerului Educaţiei Naţionale şi Asociaţiei Comunelor.

Pe de altă parte, datele arată că, la nivel internaţional, peste 18,7 de milioane de voluntari din 179 de ţări au luat parte la cea mai mare mişcare civică de curăţare a deşeurilor organizată vreodată - World Cleanup Day.

Conform statisticilor publicate de-a lungul timpului, cel puţin jumătate din cantitatea de plastic care există astăzi a fost produsă în ultimii 15 ani, iar "insula" din Oceanul Pacific este estimată că ar fi de aproximativ trei ori dimensiunea Franţei (între 700.000 şi 1,6 milioane kmp). În fiecare an, între 4,8 şi 12,7 milioane de tone de plastic ajung în oceane din râuri şi zone de coastă, echivalentul a 15 saci de plastic pentru fiecare metru de coastă din lume.

Potrivit celor mai recente date Eurostat, un român produce anual 254 kg de deşeuri menajere pe an şi mai puţin de 10% sunt reciclate, în vreme ce media Uniunii Europene (UE) este de 28%. "România întârzie să adopte instrumente relevante privind gestionarea deşeurilor, iar din 2020, dacă nu va putea atinge o rată a reciclării de 50%, ţara va fi pasibilă de sancţiuni de până la 200.000 de euro pe zi şi chiar tăierea fondurilor UE pentru protecţia mediului", menţionează "Let's Do It, Romania!", în comunicat.

"Let's Do It, Romania!" este cel mai mare proiect de implicare socială organizat în România. Din 2010 şi până în prezent, "Let's Do It, Romania!" a implicat peste 1,8 milioane de voluntari în acţiuni de curăţenie naţională şi peste 50 000 de elevi şi părinţi în proiecte de educaţie ecologică.