Peste 2.000 de vizitatori, la Muzeul National de Arta al Romaniei de Ziua „Brancusi” - VIDEO

Peste 2.000 de oameni au vizitat, miercuri, Muzeul Naţional de Artă al României de Ziua Naţională „Constantin Brâncuşi", când accesul a fost gratuit, iar seara a fost prezentată o hologramă a sculptorului şi au fost proiectate, în sistem videomapping, opere ale sculptorului. Organizatorul evenimentului, realizat cu fonduri obţinute din sponsorizări, de la MNAR a fost Ministerul Culturii. Accesul vizitatorilor în Sala „Brâncuşi", unde sunt expuse 14 opere ale artistului, a fost gratuit pe tot parcursul zilei, iar aici au fost organizate şi trei tururi ghidate. În 2018 şi 2019, de Ziua „Brâncuşi", Muzeul Naţional de Artă al României a fost închis, conform programului, şi nu a fost făcută nicio excepţie de a se deschide în această zi specială. Miercuri, în Sufrageria Regală, au fost decorate şase personalităţi culturale cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler sau Medalia Meritul Cultural: Ion Grigorescu - Ordinul Meritul Cultural in grad de Cavaler, cat.C „Artele Plastice", Dorin Colţofeanu - Ordinul Meritul Cultural in grad de Cavaler, cat.C „Artele Plastice", Daniel Cristea-Enache - Ordinul Meritul Cultural in grad de Cavaler, cat.A „Literatură", Radu Paraschivescu - Ordinul Meritul Cultural in grad de Cavaler, cat.A „Literatură", Ioana Pârvulescu - Ordinul Meritul Cultural in grad de Cavaler, cat.A „Literatură" şi Carmen Gabriela Gheorghişor - Medalia Meritul Cultural Cl.III, cat. A „Literatură". La ceremonie au participat ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, şi consilierul prezidenţial Sergiu Nist ...