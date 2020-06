Peste 200 de absolventi ai clasei a VIII-a vor sustine Evaluarea Nationala in cadrul etapei speciale care incepe luni

La etapa speciala a examenului de Evaluare Nationala, care incepe luni, s-au inscris 216 absolventi ai clasei a VIII-a, a anuntat, duminica, Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC). Examenul se va organiza in 60 de centre din 37 de judete si in municipiul Bucuresti. In sesiunea speciala se vor respecta aceleasi norme de distantare si dezinfectare ca la sesiunea precedenta pentru a limita raspandirea noului coronavirus.