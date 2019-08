Peste 200 de migranti salvati in Mediterana de la inceputul saptamanii

Mare Jonio, o navă închiriată de grupul de stânga italian Mediterranea, a anunţat că a salvat 100 de migranţi miercuri dimineaţă, în timp ce alte 100 de persoane au fost salvate luni de o organizaţie neguvernamentală germană, informează AFP potrivit Agerpres.

Printre persoanele salvate la bordul Mare Jonio se află 26 de femei şi cel puţin 28 de minori, între care 22 de copii sub 10 ani, precizează pe contul său de Twitter grupul italian care spune că 'aşteaptă instrucţiuni de la Centrul de coordonare maritimă italian'.Organizaţia a indicat că a reperat barca pneumatică arhiplină cu migranţi datorită unui radar.Mare Jonio fusese pusă sub sechestru în luna mai în virtutea legislaţiei antiimigraţie a ministrului italian de interne în exerciţiu Matteo Salvini, liderul Ligii (formaţiune de extremă dreaptă), dar măsura a fost ridicată în august.Salvini a interzis marţi intrarea în apele teritoriale italiene a navei umanitare 'Eleonore', sub pavilion german, cu o sută de migranţi la bord.Organizaţia neguvernamentală germană Mission Lifeline a anunţat luni că i-a salvat în Mediterana pe aceşti migranţi reperaţi pe o canoe, afirmând totodată că echipajul său a fost atacat de gărzile de coastă libiene.Lifeline, un vas sub pavilion olandez al aceleaşi organizaţii neguvernamentale germane, a fost pus sub sechestru în iunie trecut în Malta, unde acostase cu peste 230 de migranţi la bord.Căpitanul navei, Claus-Peter Reisch, a fost acuzat de autorităţile malteze şi italiene că a încălcat regulile, refuzând să se conformeze ordinelor gărzilor de coastă libiene. El a fost condamnat la plata unei amenzi uriaşe pentru nereguli la înregistrarea navei, dar a atacat decizia în instanţă. În prezent, acesta se află la comanda navei 'Eleonore'.Italia şi Malta refuză sistematic debarcarea navelor care salvează migranţi în afara apelor lor teritoriale, dacă nu se convine în prealabil un acord de repartiţie cu alte ţări europene care să preia migranţii