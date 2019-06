Peste 200 de noi cazuri de rujeola, in ultima saptamana. Judetele in care s-au confirmat

Rujeola google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); 207 cazuri de rujeola au fost raportate, in ultima saptamana, in 19 judete si in Bucuresti. Astfel, numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 17.340, dintre care 64 de decese. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana in 14 iunie este 17.340, din care 64 de decese, informeaza News.ro. In perioada 10-14 iunie, au fost raportate inca 207 cazuri nou confirmate in 19 judete si in municipiul Bucuresti. Astfel, in Suceava au fost raportate 67 de cazuri, in Neamt - 42, in Salaj - 19, in Harghita - 16, in Bacau si Bihor - cate 12, in Iasi - sase, in Dolj - cinci, in Brasov, Constanta, Bucuresti s ...