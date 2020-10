Peste 216.000 de romani au mers in vacanta in Bulgaria in pandemie. Romanii, principalii turisti straini pe litoralul bulgaresc

Bulgaria a fost luata cu asalt de romani in acest sezon, romanii fiind principalii turisti straini pe litoralul bulgaresc, cu o pondere de 40% din cifra totala. Peste 216.000 de romani au mers in vacanta in Bulgaria in primele opt luni ale anului, adica peste 20% din numarul total de turisti straini, din care 110.190 in august, arata un studiu al touroperatorului Travel Planner, realizat pe baza datelor statistice transmise de catre Institutul National de Statistica din Bulgaria.