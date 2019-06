Peste 250 de oameni salvati de la inec pe litoral, in 3 saptamani, doar in Mamaia si Constanta

Litoral google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Operatiuni de salvare in serie pe litoral, in cel mai promitator sezon estival din ultimii ani. Sunt peste 50 de mii de turisti in statiunile de la mare, iar numarul interventiilor depaseste orice record. Numai in Mamaia si Constanta, peste 250 de oameni au fost salvati de la inec in doar trei saptamani. Cei mai multi sunt copii. Salvamarii vorbesc despre o moarte tacuta. De multe ori, victimele isi pot pierde viata la doi pasi de rudele care nu recunosc semnele inecului. In apa, sunt pericole uriase la orice pas, chiar si atunci cand marea e aparent linistita. Salvamarii sunt in alerta peste 12 ore pe zi. Cei mai vulnerabili sunt copiii. In peste 70 la suta dintre operatiunile de salvare, sunt implicati min ...