Peste 3,6 miliarde de lei din capitalizare a castigat Bursa de Valori Bucuresti, in ultima saptamana

Bursa de Valori de la Bucureşti (BVB) a câştigat, în această săptămână, peste 3,6 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 3%, aceasta fiind prima creştere după cinci săptămâni de scădere din cauza pandemiei de coronavirus, relevă datele publicate pe site-ul bursei, potrivit Agerpres.

Dacă în săptămâna 16 - 20 martie 2020 capitalizarea pieţei era de 117,9 miliarde de lei, în perioada 23 - 27 martie a.c. aceasta a crescut la 121,507 miliarde de lei.În data de 14 februarie 2020 capitalizarea bursei locale a atins un maxim de 184,72 miliarde de lei.În schimb, valoarea totală a tranzacţiilor cu acţiuni derulate în ultima săptămână pe BVB a scăzut de aproape două ori, de la 470,82 milioane de lei în perioada 16 - 20 martie 2020, la 270,46 milioane de lei..Cele mai multe tranzacţii au fost realizate miercuri, 25 martie, respectiv 6.227, cu un rulaj de 83,61 milioane de lei, în timp ce joi, 26 martie, s-au consemnat doar 3.006 de tranzacţii, în valoare totală de 36,75 milioane de lei.

Acţiunile Băncii Transilvania au fost cele mai lichide titluri şi în această săptămână pe segmentul principal al Bursei de la Bucureşti, generând tranzacţii de peste 74,76 milioane de lei, preţul acţiunilor înregistrând o creştere cu 2,54%, urmate de acţiunile Fondului Proprietatea, cu 72,49 milioane de lei (plus 4,76%) şi de cele ale BRD - Groupe Societe Generale, cu schimburi de 24,46 milioane de lei (plus 1,95%).



Cel mai semnificativ declin, de 37,72%, a fost înregistrat de acţiunile Electroaparataj, iar cea mai bună evoluţie bursieră a săptămânii a fost cea a societăţii Bermas, care a consemnat pe preţul acţiunilor o creştere cu 15%.



Vineri, indicele BET, care arată evoluţia celor mai lichide 16 companii, a înregistrat un recul de 1,23%, ajungând la 7.528,93 puncte.



Şi preţul acţiunilor europene au înregistrat, vineri, un recul, în condiţiile în care liderii Uniunii Europene (UE) nu au reuşit să adopte măsuri împotriva consecinţelor economice ale pandemiei de coronavirus.



Indicele pan-european STOXX 600 a înregistrat, la debutul şedinţei bursiere de vineri, un declin de aproximativ 2%, apoi a închis în scădere cu 3,3%. În precedentele trei zile, indicele a crescut semnificativ şi a înregistrat cea mai bună săptămână din 2011.



Indicele principal FTSE 100 al Bursei de la Londra şi-a extins pierderile în urma anunţului de la Downing Street (reşedinţa premierului britanic care a fost testat pozitiv pentru coronavirus) şi a închis în scădere cu 5,3%.



"Poate că anunţul privind testul lui Johnson a contribuit la declinul pieţei bursiere, deşi asta s-ar fi întâmplat oricum. Problema este că redresarea în urma crizei va fi într-un ritm mai lent decât se estimează. Şi va fi şi mai încetinită din cauza ratei ridicate a şomajului şi a cheltuielilor extrem de reduse alocate investiţiilor", a apreciat Andrea Cicione, de la TS Lombard, în Londra.



Cele mai slabe performanţe pe pieţele bursiere au fost înregistrate de producătorii auto europeni, care au înregistrat un declin de aproximativ 5,8%.



Titlurile Volkswagen au scăzut cu 7,3% după ce directorul general Herbert Diess a avertizat că firma ar putea anunţa concedieri dacă epidemia nu va fi ţinută sub supraveghere, deoarece compania cheltuieşte aproximativ două miliarde de euro pe săptămână.



Acţiunile companiilor de turism şi de petrecere a timpului liber au scăzut cu 5,8%, iar titlurile băncilor cu 5,4%, după ce Federaţia Bancară Europeană (EBF) a apreciat că creditorii europeni ar trebui să nu plătească dividende pentru anul 2019 în ideea de a-şi conserva capitalul şi a putea continua să acorde credite companiilor şi gospodăriilor afectate de pandemie.