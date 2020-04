Peste 30% din locurile de munca din SUA ar putea fi vulnerabile din cauza pandemiei, avertizeaza specialiștii

O treime dintre locurile de muncă din SUA ar putea fi vulnerabile din cauza crizei generate de pandemie, iar peste 80% sunt posturi plătite cu salarii mici, arată un raport al grupului de consultanţă McKinsey & Company, care în Europa evocă riscuri pentru 59 de milioane de angajaţi.

"În contextul în care autorităţile din SUA iau măsuri pentru limitarea transmiterii bolii Covid-19 şi pentru aplatizarea curbei epidemice, măsurile de distanţare socială sunt prima linie de apărare, afectând profund ritmul vieţii de zi cu zi. Numeroase firme mici şi-au suspendat activitatea, deplasările la magazine sunt plănuite cu atenţie, iar mulţi părinţi lucrează de acasă, fiind înconjuraţi de copii. Conform datelor existente pe 30 martie, trei-sferturi dintre americani sunt vizaţi de ordine statale ori locale privind rămânerea în case, iar consecinţele economice sunt rapide şi dramatice. Cheltuielile au fost afectate, încrederea consumatorilor a fost zdruncinată, iar firmele mici luptă pentru supravieţuire", notează grupul de consultanţă McKinsey & Company, potrivit mediafax.ro.

Conform estimărilor firmei de consultanţă, "o suspendare la nivel naţional a activităţilor economice ar putea face vulnerabile între 44 şi 57 de milioane de locuri de muncă, cu efecte precum diminuarea veniturilor, intrarea în şomaj tehnic sau chiar disponibilizări, putând afecta până la o treime din forţe de muncă din SUA".

"Pentru a fi clar, această cifră nu se traduce într-o rată a şomajului de 30%", subliniază experţii McKinsey & Company, notând că unele sectoare nu sunt afectate puternic, iar altele îşi vor relua activităţile.

Angajaţii cu venituri mici şi firmele mici sunt cei mai vulnerabili.

"Angajaţii afectaţi de şocul iniţial sunt persoanele pregătite cel mai puţin pentru o astfel de situaţie. Până la 80% din efectele iniţiale afectează locuri de muncă plătite sub nivelul de 40.000 de dolari (36.748 de euro) pe an. Aproape toate (98%) dintre locurile de muncă afectate sunt sub nivelul de venit naţional de 68.808 de dolari (63.207 euro) pentru o familie de patru persoane", subliniază firma de consulanţă.

În Europa, firma de consultanţă estimează că 59 de milioane de locuri de muncă sunt expuse riscurilor din cauza pandemiei.