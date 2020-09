Peste 400 de persoane, salvate de elicopterul SMURD de la Jibou in primul an de activitate

Peste 400 de pacienţi au fost salvaţi pe calea aerului de către elicopterul din cadrul Punctului de Operare Aeromedical (POA) SMURD din Jibou, în primul an de funcţionare, aducând un plus de importanţă atât morală, cât şi strategică pe harta României.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sălaj precizează, într-o postare făcută miercuri pe pagina de Facebook, faptul că POA Jibou împlineşte pe 10 septembrie un an de la înfiinţare, timp în care au fost executate aproape 700 de ore de zbor, 419 pacienţi au fost salvaţi pe cale aerului şi au fost executate 507 misiuni."În acest prim an de activitate au fost executate misiuni complexe, la limita atât din punct de vedere operaţional, cât şi din punct de vedere al situaţiei medicale, misiuni care au evidenţiat POA Jibou la nivel naţional ca fiind o bază de operare aeromedicală nouă, dar cu o activitate intensă. În relativ scurta perioada de la înfiinţare a fost executat un număr de 4 misiuni umanitare în zona montană, greu accesibilă, din care două misiuni au fost misiuni de căutare salvare. Pe parcursul celor 694 de ore zburate, au fost şi situaţii deosebite ale căror gestionare a dus la aterizarea în siguranţă a aeronavelor urmată de repunerea în stare de disponibilitate într-un timp foarte scurt. Cel mai important eveniment a fost cel în care elicopterul de la POA Jibou a aterizat de urgenţă fără unul dintre motoare pe aeroportul din Cluj-Napoca în deplină siguranţă", se arată în postarea menţionată.Reprezentanţii ISU Sălaj amintesc două dintre misiunile dificile ale piloţilor de pe elicopterul SMURD.Prima a avut loc în luna octombrie 2019, când elicopterul SMURD a decolat într-o misiune de căutare-salvare în munţii Maramureşului cu numai 20 de minute înainte de lăsarea întunericului."Locul unde se afla victima căzută într-o prăpastie a fost identificat rapid cu ajutorul STS, iar echipa medicală cu sprijinul colegilor de la Salvamont a reuşit să evacueze victima şi să îi acorde asistenţa medicală de specialitate. Victima a ajuns acasă sănătoasă în Cehia, iar ambasada republicii Cehe a transmis salvatorilor o scrisoare de mulţumire şi de apreciere pentru înaltul profesionalism", precizează sursa citată.A doua misiune a fost una executată în luna februarie a anului trecut, fiind vorba de o misiune specială de transplant. După prelevarea organelor ce trebuiau să ajungă la Cluj-Napoca şi Târgu-Mureş într-un interval de timp limitat, echipajul elicopterului a executat misiunea în condiţii grele din punct de vedere a situaţiei meteorologice, în contextul în care atât la Cluj-Napoca, cât şi la Târgu-Mureş era ceaţă. Echipajul a aterizat pe dealul Feleacului lângă Cluj-Napoca peste zona de ceaţă unde au predat organele de transplantat unei echipe medicale, iar la Târgu-Mureş, unde trebuia să ajungă inima pentru transplant, s-a găsit o breşă în zona de ceaţă, elicopterul aterizând pe o zonă mai înaltă în preajma unei localităţi aflate la câţiva kilometri distanţă de Târgu-Mureş."Echipajul elicopterului a acţionat în spiritul unei misiuni umanitare, astfel că pilotul aeronavei a luat decizia de a lua inima împreună cu un localnic binevoitor cu care s-a deplasat în întâmpinarea unei ambulanţe care trebuia să preia organul pentru transplant. Pilotul a continuat drumul cu ambulanţa şi, ajungând la spital, a urcat cu inima până la uşa sălii de operaţie unde trebuia ca inima sa ajungă. Un gest nobil, într-o misiune grea cu un final frumos - astăzi o inima bate în pieptul unui om care trăieşte datorită modului în care echipajul din cadrul POA Jibou a executat una dintre sutele de misiuni. Sunt doar câteva exemple, dar concluzia e una: la POA Jibou, munca în echipă realizată de personalul IGAv, personalul medical al UPU SMURD Cluj şi UPU SMURD Bihor şi personalul din cadrul ISU Sălaj reuşeşte să aducă pe harta României un plus de importanţă atât morală, cât şi strategică prin existenţa acestei baze de salvare din judeţul Sălaj", se mai arată în postarea ISU Sălaj.