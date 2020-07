Peste 50 de copii din Delta Dunarii participa la Incubatorul de lectura

Peste 50 de copii din Delta Dunării participă în săptămâna 13-18 iulie la Incubatorul de lectură, un proiect creat și derulat de scriitoarele Svetlana Cârstean și Ana Maria Sandu.

Incubatorul de lectură din Delta Dunării se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 9 și 17 ani și se desfășoară online, gratuit, sub forma unor module de câte 3 zile, pentru grupe de câte 17 copii.

“Incubatorul de lectură s-a născut din dorința de a reîmprieteni copiii și tinerii cu literatura, de a le oferi instrumente de citire a textelor și implicit a lumii în care trăiesc. Lucrăm pe texte semnificative din literatura română și universală, insistăm pe capacitatea de a analiza un text la prima vedere, de a înțelege povestea și mecanismele ei. Ne bucurăm împreună de literatură, povești, texte, personaje, voci, secrete ale scrisului. Devenim intimi cu cele mai frumoase texte din literatura românească și universală.” au relatat Svetlana Cârstean și Ana Maria Sandu, scriitoare, inițiatoarele proiectului Incubatorul de lectură.

Acesta propune o formulă inedită pentru educația modernă interdisciplinară, în care arta, lectura și dezbaterile se unesc pentru a oferi noi perspective de învățare.„Demersul le propune elevilor o alternativă atractivă la programa școlară și le înlesnește accesul la texte literare pe care nu le studiază la școală. De asemenea, pentru copiii care învață în Delta Dunării, acest proiect înseamnă o conștientizare a spațiului în care locuiesc, întâlnirea cu un alt mediu cultural și înțelegerea diversității și a importanței poveștilor lumii pe care o cunosc. Literatura, cititul și scrisul devin instrumente de explorare a sentimentului de apartenență la un spațiu unic, ale cărui resurse ajută la crearea unei comunități foarte prețioase”, transmit organizatorii.În cadrul atelierelor zilnice se vor citi și scrie texte, se vor descoperi autori inediți, clasici și contemporani, se va explora lumea prin intermediul cuvintelor și a poveștilor, vor exista întâlniri și dialog cu scriitori și invitați speciali. Textele scrise de-a lungul atelierelor vor fi adunate, ilustrate și, în final, legate într-o carte care va fi tipărită și distribuită în școli.“Am lucrat cu peste 1000 de copii din București și din țară și ne-am dat seama cât de mare este nevoia lor de a fi expuși la alt gen de discurs, de perspectivă, la alte voci literare mult mai apropiate de realitatea lor de zi cu zi, și cât de mult îi schimbă interacțiunea cu literatura pe care n-o studiază în regim obligatoriu la școală. Prin intermediul acestei experiențe repetate cu copii de diverse vârste, din diverse zone ale țării, din medii sociale diferite, care studiază în școli cu profiluri adesea deloc asemănătoare, copii pe care i-am întâlnit în cadrul școlilor lor sau în afara acestora, în librării sau festivaluri, am înțeles ce instrument prețios este literatura, textul literar, pentru explorarea personală, înțelegerea mediului din care provin, a lumii și a schimbărilor ei, a problemelor la care implicit sunt expuși permanent, dar și în citirea mesajelor pe care această lume le transmite de cele mai multe ori prin mesaj scris.” au declarat Ana Maria Sandu și Svetlana Cârstean, scriitoare, inițiatoarele proiectului Incubatorul de lectură.Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.Ana Maria Sandu (1974, Târgu Jiu) a absolvit Facultatea de Litere Bucureşti, urmată de un masterat de literatură contemporană. A publicat numeroase volume: Din amintirile unui Chelbasan (2003, Editura Paralela 45; reeditat în 2013 la Editura Art), Fata din casa vagon (Editura Polirom, 2006), Omoară-mă! (Editura Polirom, 2010), Aleargă (Editura Polirom, 2013), Pereţi subţiri (Editura Polirom, 2017), Mama îmi spune că am o viaţă frumoasă (Editura Polirom, 2019) și texte în antologiile: Cartea cu bunici, Bookătăria de texte&imagini, Iubire 13, Prima dată, Nouvelles de Roumanie, Rumänien heute. A coordonat volumul Cu ochii în 3,14, o antologie Dilema veche, apărută în 2016, la Editura Humanitas. Este redactor la revista Dilema veche din anul 2010.În 2016, împreună cu poeta Svetlana Cârstean, a iniţiat Incubatorul de lectură.Svetlana Cârstean (n. 1969, Botoșani) este poetă și traducătoare. A frecventat o vreme cenaclul Facultății de Litere din București, debutând în 1994 în cadrul volumului colectiv Tablou de familie, alături de T.O. Bobe, Răzvan Rădulescu, Mihai Ignat, Sorin Gherguț și Cezar Paul-Bădescu. Volumul de debut individual, Floarea de menghină, a apărut în 2008 la Cartea Românească, fiind distins cu Premiul Național „Mihai Eminescuˮ și publicat în 2013 și în suedeză, în traducerea poetei Athena Farrokhzad. Au urmat Gravitație (Editura Trei, 2015) și Trado (Nemira, 2016), iar selecții din poezia ei au fost traduse în numeroase limbi. Coordonează colecția Vorpal a editurii Nemira și organizează, din 2015, întâlniri cu diferiți oameni de cultură în cadrul Intersecțiilor de miercuri.