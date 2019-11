Peste 50 de garsoniere afectate de explozia din blocul din Tulcea

O singură persoană cu arsuri pe circa 40% din suprafaţa corpului a rămas internată în spital, iar 56 de garsoniere au fost afectate în explozia dintr-un bloc din Tulcea produsă, joi dimineaţa, în urma unei acumulări de gaze, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Delta, potrivit Agerpres.

"Cauza probabilă a evenimentului este o acumulare de gaze urmată de o explozie, aspect care a condus la afectarea a 56 de garsoniere. Din cele patru persoane rănite, o persoană a suferit arsuri pe 40% din suprafaţa corpului şi este internată la spitalul din Tulcea", a declarat prim-adjunctul inspectorului şef al ISU Delta, Vasile Şoavă.Celelalte trei victime au suferit răni uşoare şi fie nu au necesitat internare, fie au refuzat spitalizarea, potrivit sursei citate.

"I-am informat pe colegii de la Inspecţia de Stat în Construcţii şi urmează să ajungă aici şi expertul care va evalua imobilul. Expertiza va stabili dacă şi când se va permite accesul locatarilor în imobil", a mai spus reprezentantul ISU Delta.



Unele persoane ale căror locuinţe au fost afectate de explozie au spus că nu au unde să se mute.



"Nu ştiu unde o să stau. M-am trezit dimineaţă, din cauza unor zgomote. Am deschis geamul şi atunci am auzit bubuitura, iar uşa garsonierei a venit spre mine. Nu m-a lovit", a afirmat Adrian Simion, locatar în blocul afectat.



Potrivit ISU Delta, au fost afectate şi şase autoturisme parcate în faţa imobilului în care a avut loc explozia.