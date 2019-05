Peste 500 de carti si rechizite, daruite unor copii nevoiasi de angajatii din cladirile de birouri din asamblul Palas

O carte in dar United Business Center Palas Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In luna aprilie, angajatii din cladirile de birouri din ansamblul Palas au participat la o noua campanie umanitara, al carei scop a fost acela de a oferi zambete unor copii cu posibilitati limitate, prin intermediul lecturii. Initiativa lor a facut posibil ca, de sarbatori, in mainile elevilor sa ajunga peste 500 de carti si rechizite. In perioada 11 – 25 aprilie 2019, United Business Center Palas Iasi, in parteneriat cu asociatia Let’s Do It, Romania!, a desfasurat campania „O carte in dar”. Prin intermediul actiunii caritabile au fost colectate manuale, carti de povesti, romane pentru copii si multe articole pentru scoala, cu rolul de a facili ...