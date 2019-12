Peste 60.000 de tineri implicați in proiectele inscrise la Gala Tineretului Clujean 2019

Gala Tineretului Cluj

De Ziua Internațională a Voluntariatului, în data de 5 decembrie, la Gala Tineretului Clujean 3.0, au fost premiate proiectele de tineret cu impact pentru județul Cluj și comunitatea clujeană, desfășurate în perioada 2018-2019. Gala de premiere a avut loc la Casa de Cultură a Studenților ”Dumitru Fărcaș”, într-o sală arhiplină, cu peste 800 de spectatori.

La ediția din acest an a Galei au fost înscrise 87 de proiecte, dintre care 77 au fost eligibile. În seara de 5 decembrie, au fost premiate următoarele inițiative:

Secțiunea ANTREPRENORIAT ȘI ANGAJARE

Locul I. Educate to have a voice - Asociația Cartea Daliei

Locul II. Infotech – Organizația Studenților din Universitatea Tehnică

Locul III. JobShop - BEST Cluj-Napoca

Secțiunea ARTĂ ȘI CULTURĂ

Locul I. UBBFest - Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai

Locul II. Moot court competition - Asociația pentru mobilitate socială și educație democratică (AMoSED)

Locul III. Care-i Fruntea? - OST - Organizația Studenților pentru Turismul Românesc

Secțiunea EDUCAȚIE NONFORMALĂ

Locul I. Junior Summer University - Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai

Locul II. HEART- Health, Education and research talks - Organizația Studenților Mediciniști din Cluj - OSM Cluj

Locul III. 3S - Sănătate Sexuală și Luptă Anti-SIDA - Organizația Studenților Mediciniști din Cluj - OSM Cluj

Secțiunea SĂNĂTATE ȘI SPORT

Locul I. Antibioticum - Organizaţia Studenţilor Farmacişti Cluj-Napoca

Locul II. Caravana cu Medici filiala Cluj - Caravana cu Medici filiala Cluj

Locul III. Donează sânge, fii erou! - Organizația Studenților Mediciniști din Cluj - OSM Cluj

Secțiunea ȘTIINȚĂ ȘI MEDIU

Locul I. SciFest Cluj-Napoca - The Science of Space - Organizatia Studentilor pentru Natura

Locul II. Cu Super Traista la Super Market – Asociația Apartenenţa

Locul III. Conferința Internațională a Studenților la Psihologie - ASPR - Asociația Studenților Psihologi din România

Premii speciale

CEL MAI BUN PROIECT STUDENȚESC: Zilele Studenților USMC - Kolozsvári Magyar Diákszövetség – KMDSZ

CEL MAI BUN PROIECT DESFĂȘURAT LA PRIMA EDIȚIE: AGDaV- Simpozion pentru dezvoltarea potențialului Uman - Asociația Pentru Mobilitate Socială și Educație Democratică (AMoSED)

CEL MAI POPULAR PROIECT DE TINERET: Engineering Summer University - OSUT Cluj Napoca

Datele statistice referitoare la cele 77 de proiecte eligibile, înscrise în competiție, sunt următoarele:

- Numărul de tineri implicați: 64.393

- Numărul lucrătorilor de tineret implicați: 366

- Bugetul total al proiectelor eligibile înscrise: 2 149 273,19 lei

Proiectele înscrise au fost evaluate de un juriu format din reprezentanți ai unor instituții publice, ONG-uri și mediului privat din Cluj-Napoca:

◾️ Kassay Katalin-Boglárka - Director Executiv Adjunct - Directia Județeană pentru Sport și Tineret Cluj

◾️ Cornel Marian Hoza - Președinte Beard Brothers

◾️ Cristin Iosif - CEO Salt & Pepper

◾️ Flavius Milasan - Director Casa de Cultura a Studentilor Cluj Napoca Oficial

◾️ Florin Morosanu - Director Serviciul Public pentru Administrarea Obiectivelor Culturale Cluj-Napoca

◾️Maria Francesca - Vicepreședinte Internațional la Consiliul Tineretului din România

◾️ Larisa Dumitroaea - Manager proiect Grupul PONT

◾️ Sergiu Penciu - Manager Dezvoltare Parteneriate BCR

◾️ Tudor Ogner - Președinte Federația Tinerilor din Cluj

Gala Tineretuluin Clujean este o inițiativă a Federației Tinerilor din Cluj, implementată cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Cluj, Visit Cluj, Cluj 100, Casa de Cultură a Studenților ”Dumitru Fărcaș” și Banca Comercială Română (BCR). La definitivarea conceptului spectacolului din acest an, am fost ajutați de tinerii din Asociația Studenților Universității de Artă și Design și Asociația Studenților Academiei de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.

Federația Tinerilor din Cluj este o structură non-guvernamentală, non-partizană și non-profit, din care fac parte 35 de ONG-uri de tineri și studenți din Cluj. Scopul FTC este de a susține dezvoltarea comunității de tineret din județ.

