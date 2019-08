Peste 6500 de englezi evacutati de urgenta din calea unu baraj surpat in Marea Britanie - VIDEO

Baraj surpat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aproximativ 6.500 de persoane au fost evacuate de la Whaley Bridge, in apropiere de Manchester, unde exista riscul revarsarii a 1,3 milioane litri de apa, dupa ce un baraj s-a surpat partial in urma unor ploi diluviene in regiune, in ultimele zile, relateaza Euronews. Barajul risca sa cedeze in orice moment. ”Am vazut persoane care traiesc aici de ani de zile, poate toata viata lor, spunand ca nu au mai vazut vreodata asa ceva”, declara o tanara. O noua lovitura dura pentru SUA. Japonia se alatura Germaniei Construit in 1931, barajul nu s-a mai confruntat cu asemenea probleme. ”Avem multi prieteni si vecini care nu se pot intoarce acasa”, deplange o femeie. In vederea consolidari ...