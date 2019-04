Peste 7.500 de persoane lucreaza in cladirile de birouri din asamblul Palas, de opt ori mai multe fata de 2012, anul inaugurarii

United Business Center Palas Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ansamblul Palas Iasi reprezinta cea mai dinamica destinatie de business din regiune, inregistrand, de la inaugurarea sa din 2012 si pana in prezent, o evolutie ascendenta in privinta numarului persoanelor care lucreaza in proiect, dar si in cea a companiilor care isi desfasoara activitatea aici. Din anul 2012, numarul celor care lucreaza in cele sase imobile de birouri clasa A United Business Center (UBC) a crescut de peste opt ori, de la 900 de persoane la peste 7.500, in 2019. Ansamblul Palas a devenit un veritabil pol IT al regiunii, din totalul angajatilor prezenti in cladirile UBC peste 5.000 fiind specialisti in domeniul tehnologiei informatiei. Persoanele care isi desfasoara a ...