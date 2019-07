Pestele care a batut toate recordurile mondiale! Cea mai mare captura din lume a fost obtinuta de un pescar britanic. Ce greutate avea

John Harvey peste google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); John Harvey, un pescar britanic in varsta de 42 de ani a prins un crap siamez de 232 de kilograme, in timp ce pescuia in Thailanda. El a batut astfel toate recordurile mondiale dupa ce a prins un crap siamez urias, in luna iunie, in timp ce pescuia pe un lac din Thailanda. Timp de aproape o ora si jumatate s-a luptat John Harvey cu pestele-gigant, insa a meritat tot efortul. Acesta a depasit recordul precedent cu 10 kilograme. Potrivit Fox News, Harvey a spus ca "era un peste foarte greu". Barbatul a reusit sa aduca pestele la mal dupa o ora si 20 de minute. "Dupa 80 de minute l-am adus la mal si nu puteam sa cred. Era absolut enorm, in fotografii nu pare atat de mar ...