Pestele de sticla din sufrageria Primariei Bucuresti si a politicii romanesti

Pentru ca e batatorita referinta la Caragiale atunci cand scrii/vorbesti despre politica romaneasca, as propune, pentru atmosfera, clasicul film Titanic Vals, 1964, cu Birlic in rol principal, functionar la Pompe funebre. Povestea e un tablou vivant al politicii romanesti dintotdeauna, a kitsch-ul politic, a cum politica este de fapt un mijloc de inavutire pentru ca in politica "trebuie sa te bagi", iar daca "intri in politica, iti scoti paguba".