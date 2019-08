Pete de sange aparținand Luizei Melencu, descoperite pe patului lui Gheorghe Dinca

Apar noi date înfricoșătoare în ancheta de la Caracal. Cercetările efectuate în casa groazei au scos la iveală nu mai puțin de 40 de peste de sânge descoperite de anchetatori în diferite locuri. O parte dintre acestea, descoperite pe patul suspectului Gheorghe Dincă, aparțin Luizei Melencu, fata de 18 ani dispărută din luna aprilie. Probele The post Pete de sânge aparținând Luizei Melencu, descoperite pe patului lui Gheorghe Dincă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.