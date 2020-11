Peter Shilton, la moartea lui Maradona: Avea maretie in el, dar, din pacate, nu avea sportivitate

Portarul naţionalei Angliei de la Cupa Mondială din 1986, Peter Shilton, nu îl iartă pe Diego Maradona pentru faptul că nu şi-a cerut niciodată scuze după golul marcat cu mâna, în sferturile de finală ale competiţiei.

"Viaţa mea a fost mult timp legată de cea a lui Diego Maradona şi nu aşa cum mi-aş fi dorit. Dar mă întristează să aud de trecerea lui în nefiinţă la o vârstă atât de fragedă. A fost, fără îndoială, cel mai mare jucător cu care m-am confruntat vreodată şi gândurile mele sunt alături de familia lui. (...) Ne-am duelat pentru o minge înaltă, dar ştia că nu o va putea lovi cu capul, aşa că a lovit-o cu pumnul şi a trimis-o în plasă. O infracţiune clară. Înşelăciune. În timp ce fugea să sărbătorească, chiar s-a uitat înapoi de două ori, parcă aşteptând fluierul arbitrului. Ştia ce făcuse. Toată lumea ştia, în afară de arbitru şi de doi tuşieri. Nu-mi pasă ce spune lumea, a câştigat jocul pentru Argentina. A marcat un al doilea gol strălucitor, aproape imediat, dar încă ne clătinam după ceea ce se întâmplase cu câteva minute mai devreme. Pentru prima dată în meci, l-am lăsat să ne depăşească şi a marcat. A fost un gol minunat, dar fără îndoială, fără primul gol el nu l-ar fi marcat pe al doilea. M-a deranjat de-a lungul anilor. Nu voi minţi despre asta acum. Oamenii spun că ar fi trebuit să resping mingea oricum şi că am lăsat un om mai scund să mă depăşească. Asta e o prostie, se poate întâmpla. Nu ar fi lovit balonul cu pumnul dacă ar fi ştiut că îl poate lovi cu capul, nu-i aşa? Desigur că nu. Deci sunt în regulă cu toate astea. Nu, ceea ce nu-mi place este că nu şi-a cerut niciodată scuze. Niciodată, în niciun moment, nu a spus că a trişat şi că ar vrea să-şi ceară scuze. În schimb, el a ţinut-o cu . Nu era corect. Se pare că avea măreţie în el, dar, din păcate, nu avea sportivitate. De-a lungul anilor, au existat câteva încercări de a ne aduce pe noi doi în aceeaşi cameră. Abordarea mea în acest sens a fost întotdeauna aceeaşi: că aş fi fericit să o fac dacă aş crede că are de gând să-şi ceară scuze. Aş fi dat mâna cu el. Dar nu mi s-a oferit niciodată nicio indicaţie că ar fi posibil să se întâmple. Odată, mi s-a cerut să particip la un talk-show cu el în Argentina. Dar din nou nu s-a simţit bine. Am simţit că totul va fi un truc, aşa că m-am ţinut la distanţă şi cred că am luat decizia corectă. Majoritatea jucătorilor echipei engleze care au evoluat în Mexic simte aşa cum o fac eu în prezent. Nu doar eu am fost înşelat, ci toată echipa. Am avut şansa să ajungem în semifinale şi poate în finala Cupei Mondiale. Cât de des se întâmplă asta? Am fost norocos. Şansa mea a venit din nou patru ani mai târziu, dar alţii nu au fost atât de norocoşi. Îmi amintesc vestiarul nostru după meci. A fost destul de dezolant. Bobby Robson, managerul nostru, a intrat. El a stat acolo şi s-a uitat la noi. , a întrebat. Cu toţii am dat din cap şi el a clătinat din cap, s-a întors şi a ieşit. Este ciudat că ieri s-au împlinit 50 de ani de la debutul meu pentru Anglia, împotriva Germaniei de Est, pe Wembley. Mi s-a amintit în schimb despre o altă apariţie a mea pentru ţară. Este cu siguranţă un joc pe care nu-l voi uita niciodată", a declarat Shilton, într-un editorial din mirror.co.uk.

Diego Armando Maradona a marcat multe goluri în cariera lui, însă două dintre ele au locul lor în istorie, adânc întipărite.

La Cupa Mondială din Mexic, Argentina a jucat în sferturi cu Anglia, la 22 iunie 1986.

În minutul 51, la o minge respinsă greşit de Steve Hodge, aflat în marginea careului mare al englezilor, balonul a descris o boltă spre propria poartă. Către el s-au repezit portarul Peter Shilton şi Maradona, ambii în săritură, la vreo opt metri de poartă. Argentinianul a împins mingea cu mâna stângă, suficent ca Shilton, care se aruncase cu mana dreaptă înainte, pentru a o respinge, să rateze intercepţia. Balonul s-a dus în poartă, iar arbitrul, care nu a văzut henţul, a validat golul, în ciuda protestelor vehemente ale jucătorilor englezi.

"Căutam un spaţiu pentru că englezii erau de piatră. Fenwick, Butcher, toţi din apărare erau uriaşi. Valdano nu mi-a dat pasa mie, ci a greşit şi a ajuns la Samson. Samson a dat în spate. Am văzut mingea pe sus şi, în câteva secunde, mi-am dat seama că nu aş ajunge la cap, aşa că mi-a venit în minte să pun mâna şi capul. Am văzut mingea în poartă şi am început să strig: Gol, Gol. Idiotul de Checho m-a întrebat dacă am făcut-o cu mâna mea. , i-am spus. Au început toţi să mă îmbrăţişeze. De asemenea, Valdano mi-a zis: Şi i-am răspuns la fel. <Îţi spun mai târziu, Valdano>", a povestit Maradona, la mulţi ani după acel meci.

Câteva minute mai târziu, după ce a fost întrebat de un jurnalist dacă a marcat cu mâna, Maradona a răspuns: "A fost mâna lui Dumnezeu".

La patru minute după "Mâna lui Dumnezeu" a urmat "Golul secolului", considerat cel mai frumos gol după o acţiune individuală din istorie. Maradona a primit un balon în propria jumătate de la Hector Enrique şi a început o cursă de 55 de metri, timp de zece secunde, în care a driblat cinci adversari, inclusiv pe Shilton, şi a ridicat scorul la 2-0.

Partida avea să se încheie cu 2-1 pentru argentinieni.

La 29 iunie 1986, Maradona ridica trofeul mondial deasupra capului, după ce Argentina învingea, în finală, cu 3-2, reprezentativa Republicii Federale Germania.

Diego Maradona a încetat din viaţă, miercuri, la vârsta de 60 de ani.