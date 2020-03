PETIȚIA #6lunifararate a depașit 10 mii de semnaturi in mai puțin de 48 de ore

În contextul pagubelor economice provocate de pandemia de coronavirus, statele au luat măsuri restrictive care au condus la o criză economică fără precedent atât pentru persoanele fizice cât și pentru firme.

Una din soluțiile urgente care ar putea fi luată, modelul nu e nou fiind deja implementat în alte state, este aceea a nu mai plăti ratele la bănci timp de 6 luni – totul e scris într-o Petiție #6lunifara rate:

Petiția #6lunifararate a depășit 10.000 de semnături în mai puțin de 48 de ore

Populația nu mai poate plăti ratele la bănci în această perioadă. Dacă ne strângem destui, nu putem fi ignorați! Împreună vom avea un impact! Semnați și distribuiți petiția pentru a obliga autoritățile să ia măsurile corecte și normale pentru români: https://www.petitieonline.com/6_luni_fara_rate

Alexandru Coita: „În ultimele două zile am citit toate mesajele primite de la voi, cei care ați semnat această petiție. Sunt mărturii cutremurătoare, reale, de la românii afectați de criză. Am început să publicăm poveștile voastre pe site-ul petiției. și vom continua să o facem pe parcursul orelor și zilelor următoare.” http://www.6lunifararate.ro/…/mesajele-romanilor-afectati-…/

Ilan Laufer: „Vrem să știți că nu sunteți singuri! În situația voastră sunt milioane de români loviți de criză. Acum este momentul să fim solidari. Trebuie că sistemul bancar din România să înțeleagă că nu putem trece cu bine peste această criză decât dacă împărțim responsabilitatea în această perioadă. A venit momentul ca băncile să arate că sunt alături de români.”

Mai jos sunt câteva mesaje primite de la români din toată țara. Nu ne vom opri până nu vom obține un răspuns din partea autorităților.

Catalin din Cavnic: „Am credite și sunt plătită cu 75% și nu știu cât va dura aceasta perioada de criza. Eu aduc venit în familie și nu știu pe ce perioada ne vom putea descurca”

Agenor din Ramnicu Sarat:”Avem un bebe de 9 luni si ne este foarte greu in aceasta perioada sa ii gasim cele necesare pentru hrana, lapte praf, cereale, fructele si legumele la noi in piata se scumpesc de la o zi la alta fara ca cineva sa ia vreo masura”

Emilia din Brăila: „Românii trebuie respectați!!! Este o situație de excepție, iar marii bancheri nu ar fi fost “mari bancheri” fără oameni, fără clienți. Asta trebuie ei să conștientizeze!”

Florența din Iași: „Avem nevoie de timp pentru a ne reveni după acest haos. Criza economică ne va lovi puternic..”

Ion din București : ”Semnez pentru ca sa-mi rezolv problemele imediate ale familiei,ratele le achit cu o mica intarzaiere.”

Elena din București: „Semnez pentru ca am o mică afacere cu 2 salariați, eu și soțul (o cârciumioara decartier, la noi in curte) pe care am fost nevoiți sa o închidem, așteptând acum sa vedem cum vom beneficia de șomaj tehnic. Semnez deoarece, pe lângă impozitul pe firma (pe care nu avem de unde sa-l plătim pana pe 25 dacă nu se ia vreo hotărâre concretă) am și o rata la (nume bancă). Nu am posibilitate de plata.”

Ciprian din Cluj-Napoca: „Vine o criza mare și ma simt predispus la cele ce urmează o amânare la plata ratelor este bine venita precum UNGARIA”

Oana din Galati: ” Ar fi o măsură de protejare a populației. Ar trebui incluse și CAR-urile și IFN-urile.”

Maria din Buzău: ” Nu mai avem job și avem nevoie de ajutor”

Daniela din Lugoj:”Este dificil sa mai plătim rata,daca fabrica soțului intra in șomaj tehnic, deoarece eu nu lucrez și avem 2 copii.”

Veronica din București: ”Soțul are card de cumpărături, de sapt viitoare e în concediu fără plata, deci nu o sa avem banii sa achitam”

Sorin din Sibiu: „Bancile au avut grija sa-si puna in contracte numai clauze care sa faca in asa fel incat toate riscurile sa fie in sarcina clientului/consumatorului, ceea ce reprezinta practic un abuz de pozitie dominanta. Consumatorul nu are la acest moment nici o posibilitate sa reechilibreze contractul numai prin instante. Fiind o perioada de criza este vital sa venim in sprijinul celui defavorizat, adica clientul bancii.”

Ion din București:”Semnez pentru ca lucrez in transport alternativ si am credit la casa si masina si perioada asta este foarte grea.”

Gabriela din Giurgiu :”Semnez deoarece am credit ipotecar pt. locuința in care stam la BCR si in aceasta perioada ne este foarte greu deoarece suntem o familie cu 4 mebri(soț, soție si doi copii , unul de 12 ani si unul de 8 ani) si avem un singur venit al soțului si acest venit nu se stie ce se intampla cu el in aceasta perioada.”