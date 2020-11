Petitie depusa de Comunitatea Declic la Ministerul Sanatatii privind raportarea infectiilor intraspitalicesti

Comunitatea Declic a depus vineri, la Ministerul Sănătăţii, o petiţie prin care solicită asigurarea unei raportări zilnice, transparente a infecţiilor apărute în spitale. Petiţia 'Raportaţi infecţiile intraspitaliceşti' este semnată de peste 18.000 de membrii Declic. "Cerem Ministerului Sănătăţii şi ministrului Nelu Tătaru să asigure un cadru, un mecanism funcţional de raportare, chiar zilnică, a acestor infecţii ucigaşe. Cerem acest lucru deoarece România are de zeci de ani o gravă problemă cu sub-raportarea acestor infecţii nosocomiale, chiar dacă ele reprezintă principala ameninţare la siguranţa pacienţilor internaţi în spitale", a declarat, după depunerea petiţiei, Anduţa Karetsou, reprezentant al Declic. Potrivit acesteia, mulţi dintre semnatarii petiţiei au transmis mesaje în care au prezentat problemele cu care s-au confruntat în spitale din cauza infecţiilor nosocomiale. "Sunt persoane care şi-au pierdut soţii, soţiile, chiar copiii, fraţi, unchi, mătuşi, sunt sute, sute de mesaje. După cum vedem, deşi ne aşteptam ca, după cinci ani de la Colectiv, să se fi luat nişte măsuri serioase de îmbunătăţire a situaţiei, iată că ne-am trezit aproape la finalul anului că nu avem în continuare o raportare a acestor infecţii, ba mai mult s-au raportat zero infecţii nosocomiale la pacienţii diagnosticaţi cu COVID, inclusiv la cei decedaţi, şi mai puţin de un sfert din spitalele României au raportat alte infecţii", a susţinut Anduţa Karetsou. Ea a precizat că ministrul Tătaru a transmis că nu se poate întâlni cu membrii comunităţii din cauza măsurilor de protecţie sanitară. "Mesajul domnului Tătaru a fost că nu se poate întâlni cu noi, că a luat alte petiţii, dar nu, nu se poate întâlni cu noi din cauza măsurilor de protecţie din pandemie, ceea ce oricum nu ne impresionează. Ştim că foarte multe instituţii au organizat întâlniri online, de exemplu. Ne este clar că deocamdată nu este foarte interesat să rezolve această problemă, pe care, iată, o cerem totuşi 18.000 de oameni, practic o Piaţă a Victoriei plină", a precizat Karetsou. Conform reprezentantei Declic, în România se fac foarte puţine raportări referitoare la infecţiile nosocomiale, în timp ce în ţări cu sisteme medicale mult mai bine dezvoltate se estimează că unul din 20 de pacienţi va dezvolta o infecţie nosocomială. "În România, în ultimii 22 de ani, s-au raportat sub 1% infecţii nosocomiale şi în perioada 2016 - 2017 a fost un studiu european care a demonstrat că nivelul real la acel moment era de zece ori mai mare decât cel raportat. (...) Vrem să obţinem o raportare reală, clară, transparentă, adevărul din spitale, ca să ştim cu ce ne luptăm. Poate funcţiona aşa cum funcţionează în cazul raportărilor de COVID. Trăim într-o eră digitalizată, trebuie o colaborare între toate instituţiile implicate - spitale, DSP-uri, dar şi Ministerul Sănătăţii trebuie să vegheze ca toate raportările să fie făcute atunci când se întâmplă, zilnic adică", a spus Anduţa Karetsou. Membrii Comunităţii Declic au organizat şi un flashmob în faţa sediului Ministerului Sănătăţii. Ei au adus un pat de spital cu "un pacient" acoperit de un cearceaf şi au purtat pancarte cu diferite mesaje, printre care "Murim cu zile de la infecţiile din spitale. Nu le mai ascundeţi!". AGERPRES/(A - autor: Petronius Craiu, editor: Claudia Stănescu, editor online: Irina Giurgiu)