Petitie online pentru Legea anti-camatarie

Daniel Zamfir google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Senatorul ALDE Daniel Zamfir si avocatul Gheorghe Piperea au lansat o petitie online pentru un proiect de Lege anti-camatarie, in care vor sa testeze daca exista sau nu exista sprijin popular pentru initiativa depusa in Parlament. „Legea anti-camatarie te protejeaza de dobanzile ruinatoare, limitandu-le la un plafon maxim decent. De asemenea, te pune sub protectia unui judecator in cazul in care esti amenintat cu executarea silita si cu evacuarea din locuinta familiala de banca, IFN sau de colectorul de creante. In plus, te asigura contra riscurilor de a deveni victima speculatiilor financiare si judiciare ale colectorilor de creante. Lider ALDE, despre practicile PNL: Ludovic Orban promite ...