Petitie pentru interzicerea carantinarii in statiunea Mamaia a persoanelor ce vin din zonele rosii de infectare cu COVID-19

Autoarea petiției spune că „acesta este un abuz atat la adresa locuitorilor orasului Constanta cat si la adresa persoanelor ce urmeaza a fi plasate in carantina - Constanta nu are capacitatea de a ingriji atatea persoane bolnave, nu dispune de mijloacele necesare si nici de atata personal medical”.



„Numele meu este Ioana Mihailescu si am creat aceasta petitie online din disperare si din panica avand in vedere ceea ce sa intampla acum in Constanta.

Am luat legatura cu cei de la Primaria Constanta care mi-au spus ca nu pot face absolut nimic pentru ca nu au fost consultati in aceasta privinta si ca decizia apartine Prefecturii”, mai precizează autoarea petiției.