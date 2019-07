Petitie privind desfiintarea Sectiei Speciale pentru anchetarea magistratilor: Pune in pericol independenta Justitiei

In urma publicarii raportului european GRECO (Grupul de state impotriva coruptiei) privind justitia din Romania, unul extrem de dur, in care s-a cerut in mod expres desfiintarea sectiei speciale pentru anchetarea magistratilor, vazuta ca o anomalie, in mediul online a fost lansata si o petitie prin care Guvernului i se cere sa inchida Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ).